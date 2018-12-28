Ученица Тутберидзе рассказала о миллионных вложениях в занятия фигурным катанием

На YouTube-канале Елены Родиной бывшая подопечная известного тренера поделилась непростой историей своей карьеры в фигурном катании. По опыту Саханович, родители ребёнка должны иметь большие сбережения или доход, чтобы позволить ему заниматься спортом профессионально. Начинающей фигуристке повезло, что её отец и мать занимались прибыльным бизнесом и могли тратить на наследницу по миллиону рублей в год.Одни только платья для выступлений обходились по 30-35 тыс. рублей, и ещё 30 тысяч - постановка программы. Чтобы проводить нормальные репетиции, необходимо арендовать целый каток, что тоже весьма затратно. Саханович не знала о всех расценках, однако понимает, что на сегодняшний день стать фигуристом может далеко не каждый желающий.Когда спортсменку взяли в сборную Петербурга, руководство стало оплачивать костюмы, коньки и сборы. Траты сильно снизились, однако в то же время родители потеряли свой бизнес и мать Саханович стала работать в регистратуре поликлиники.Тяжелее всего спортсменке было пережить спад собственных результатов. В свои 18 лет Саханович продолжает активно выходить на каток и участвует в международных шоу.