Звезда "Дома-2" Саша Черно не выучила свадебный танец

На популярном телепроекте "Дом-2" свадьбы случаются довольно часто.Оно и понятно, ведь это проект, где встречаются одинокие сердца.А сегодня в эфире болельщики реалити-шоу смогут увидеть свадьбу Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Счастливые жених и невеста организовывали девичник и мальчишник для друзей из проекта, тем самым проводив холостяцкую жизнь.Однако анонс показывает, что за пару дней до торжественного события у Саши и Йоси не готов танец. Оганесян четко понимает, что хочет от крупной партнерши, но Александра абсолютно не умеет двигаться и танец, по сути, не выучила.Надо напомнить, что свадебный круиз этих весёлых участников отложен на время. Лишь после наступления Нового года Саша и Иосиф отправятся в путешествие, а затем обещают заняться вопросом "размножения" в рамках реалити-шоу.