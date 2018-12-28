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Звезда "Дома-2" Саша Черно не выучила свадебный танец

На популярном телепроекте "Дом-2" свадьбы случаются довольно часто.

Оно и понятно, ведь это проект, где встречаются одинокие сердца.

Звезда "Дома-2" Саша Черно не выучила свадебный танец

А сегодня в эфире болельщики реалити-шоу смогут увидеть свадьбу Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Счастливые жених и невеста организовывали девичник и мальчишник для друзей из проекта, тем самым проводив холостяцкую жизнь.

Однако анонс показывает, что за пару дней до торжественного события у Саши и Йоси не готов танец. Оганесян четко понимает, что хочет от крупной партнерши, но Александра абсолютно не умеет двигаться и танец, по сути, не выучила.

Звезда "Дома-2" Саша Черно не выучила свадебный танец

Надо напомнить, что свадебный круиз этих весёлых участников отложен на время. Лишь после наступления Нового года Саша и Иосиф отправятся в путешествие, а затем обещают заняться вопросом "размножения" в рамках реалити-шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:05

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