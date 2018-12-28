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Жасмин опубликовала в Instagram редкую фотографию с супругом

Певица Жасмин опубликовала в социальной сети Instagram редкую фотографию, на которой запечатлена вместе с супругом Иланом Шором. Интернет-аудитория положительно оценила снимок знаменитой семьи, отметив, что они являются красивой парой, а их дети – точная копия отца.


Жасмин опубликовала в Instagram редкую фотографию с супругом

Обычно Сара Манахимова, известная аудитории под сценическим псевдонимом Жасмин, делится с подписчиками снимками, касающимися ее профессиональной деятельности, либо показывает на фотографиях своих детей. В преддверии Нового года Жасмин решила нарушить традицию и опубликовала в социальной сети фото с мужем.

На снимке Илан Шор нежно обнимает жену, которая полулежа положила свою голову ему на плечо. Комната, в которой фотографировались супруги, декорирована по-праздничному: на заднем плане находится новогодняя елка, а на стене висит рождественский венок. Уютную атмосферу на фото создает огонь в камине. Одежда влюбленных соответствует «зимнему» настроению: на Жасмин надет в белый свитер крупной вязки с орнаментом, а на Илане Шоре – батник бордового цвета.

Жасмин опубликовала в Instagram редкую фотографию с супругом

В комментарии к фотографии певица порекомендовала всем почаще обниматься.

Подписчики тепло отнеслись к посту любимицы. Одни сразу же последовали ее совету и пошли обнимать своих любимых. Другие задержались у мониторов и написали, что видят на снимке очень красивую пару. Третьи отметили, что дети знаменитостей являются точной копией отца.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:44

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