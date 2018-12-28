Жасмин опубликовала в Instagram редкую фотографию с супругом

Обычно Сара Манахимова, известная аудитории под сценическим псевдонимом Жасмин, делится с подписчиками снимками, касающимися ее профессиональной деятельности, либо показывает на фотографиях своих детей. В преддверии Нового года Жасмин решила нарушить традицию и опубликовала в социальной сети фото с мужем.На снимке Илан Шор нежно обнимает жену, которая полулежа положила свою голову ему на плечо. Комната, в которой фотографировались супруги, декорирована по-праздничному: на заднем плане находится новогодняя елка, а на стене висит рождественский венок. Уютную атмосферу на фото создает огонь в камине. Одежда влюбленных соответствует «зимнему» настроению: на Жасмин надет в белый свитер крупной вязки с орнаментом, а на Илане Шоре – батник бордового цвета.В комментарии к фотографии певица порекомендовала всем почаще обниматься.Подписчики тепло отнеслись к посту любимицы. Одни сразу же последовали ее совету и пошли обнимать своих любимых. Другие задержались у мониторов и написали, что видят на снимке очень красивую пару. Третьи отметили, что дети знаменитостей являются точной копией отца.