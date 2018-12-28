Mitsubishi отзывает в России 4 950 кроссоверов Mitsubishi Outlander





Транспортные средства могут иметь проблемы с так называемым минусовым кабелем аккумуляторной батареи. По словам специалистов, в данном случае может произойти возгорание обмотки. Работниками официального дистрибьюторского центра на территории России составляются уже списки VIN-кодов, попадающих под возврат авто. Владельцы внедорожников Mitsubishi Outlander в ближайшие дни будут оповещены по телефону, а также письмом на имеющуюся электронную почту, касательно необходимости появится в сервисном центре. Там специалисты произведут осмотр узла. В случае надобности будет произведён бесплатный его ремонт либо замена.Каждый желающий может на страницах официального сайта компании лично отыскать номер, а также выяснить, попал ли его автомобиль под программу отзыва, а также назначить удобный день для ремонта транспортного средства.