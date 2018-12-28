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Mitsubishi отзывает в России 4 950 кроссоверов Mitsubishi Outlander

Росстандарт обязует автобренд Mitsubishi бесплатно отремонтировать авто Outlander. Вследствие этого руководство компании отзовёт в РФ 4 950 кроссоверов для замены узлов, которые вызывают нарекания.

Mitsubishi отзывает в России 4 950 кроссоверов Mitsubishi Outlander


Транспортные средства могут иметь проблемы с так называемым минусовым кабелем аккумуляторной батареи. По словам специалистов, в данном случае может произойти возгорание обмотки. Работниками официального дистрибьюторского центра на территории России составляются уже списки VIN-кодов, попадающих под возврат авто. Владельцы внедорожников Mitsubishi Outlander в ближайшие дни будут оповещены по телефону, а также письмом на имеющуюся электронную почту, касательно необходимости появится в сервисном центре. Там специалисты произведут осмотр узла. В случае надобности будет произведён бесплатный его ремонт либо замена.

Каждый желающий может на страницах официального сайта компании лично отыскать номер, а также выяснить, попал ли его автомобиль под программу отзыва, а также назначить удобный день для ремонта транспортного средства.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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