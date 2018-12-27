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В США грабитель, просидевший четыре часа на дереве, свалился с него к ногам полицейских

В США преступник, ограбивший банк, четыре часа просидел на дереве, скрываясь от полицейских. Однако из-за сломавшейся под ним ветки свалился прямо к их ногам.


В США грабитель, просидевший четыре часа на дереве, свалился с него к ногам полицейских

Необычное преступление случилось в городе Хэтфилд (штат Массачусетс). Мужчина по имени Майкл Тейлор ворвался в банк и, применив угрозы к работнику финансового учреждения, забрал все деньги. Затем грабитель покинул место инцидента, скрывшись в неизвестном направлении, и, казалось бы, все складывалось для него вполне удачно.

Далее злоумышленник добрался до леса, оставил свой автомобиль у дороги и скрылся в лесных дебрях. Правоохранители искали налетчика несколько часов, на его обнаружение были брошены силы сразу пяти подразделений полиции.

Все это время грабитель прятался с мешком денег на дереве и, возможно, так и не был бы задержан. Однако из-за сломавшейся под ним ветки, вор-неудачник рухнул на землю прямиком к ногам полицейских.



 
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Происшествия
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:40

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