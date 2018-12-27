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Кристина Орбакайте впервые сводила дочь в Большой театр

Кристина Орбакайте в соцсети Instagram обнародовала новое фото, на котором она изображена со своей дочкой. Под снимком певица оставила пост, в котором рассказала фанатам, что это первый поход Клавдии в Большой театр.

Кристина Орбакайте впервые сводила дочь в Большой театр


Перед Новым годом Кристина Орбакайте снималась в новогодних телепередачах и концертах, а также принимала участие в спектаклях и выступала с сольными концертами. В это время ее наследница была в Америке вместе с папой - Михаилом Земцовым. На днях Клавдия вернулась в Москву, где посетила концерт своей матери. При этом 26 декабря вокалистка впервые сводила дочь в Большой театр. В своем аккаунте знаменитость поделилась публикацией с наследницей. На фото звезда предстала в костюме черного цвета, а ее дочь — в блестящей блузе. Кадр за два часа собрал более 27 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 200 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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