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Владу Кадони напомнили, как его унижали на «Доме-2», когда он был еще участником

Телеведущему проекта «Дом-2» Владу Кадони напомнили, как он не единожды позорился в Периметре, когда еще был участником шоу.

Преданные поклонники «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в очередной раз поспешили заступиться за своих любимчиков.

Владу Кадони напомнили, как его унижали на «Доме-2», когда он был еще участником

Не секрет, что все попытки Ольги и Дмитрия навсегда избавиться от клейма самых «эксцентрических» участников реалити-шоу продолжают терпеть неудачи.

Впрочем, недавний выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», в котором Дмитренко опять «втоптали» в грязь и унизили, припомнив ему, каким он был «ничтожеством» до недавнего времени, стал для фанатов парочки, как оказалось, последней каплей.

Особенно телезрителей разозлило то, что все нападки недоброжелателей Ольги и Дмитрия поддерживал Влад Кадони, который не так давно тоже был участником «Дома-2». И вот считанные часы назад новоиспеченный ведущий поплатился за свои издевательства.

Владу Кадони напомнили, как его унижали на «Доме-2», когда он был еще участником

Дело в том, что в социальных сетях начали появляться скрины прошлый эфиров реалити-шоу, где Кадони не только унижали, но и избивали. По мнению интернет-пользователей, именно позор, который Владу пришлось пережить несколько лет назад, стал причиной того, что он стал жестоким и бездушным.

«Кадони жестокий и бессердечный! Я это заметила еще тогда, когда он был простым участником! Жаль, что таким его сделали все те же участники, о который сейчас мало кто даже вспоминает..» - подметили телезрители.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:02

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