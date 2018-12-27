Владу Кадони напомнили, как его унижали на «Доме-2», когда он был еще участником

«Кадони жестокий и бессердечный! Я это заметила еще тогда, когда он был простым участником! Жаль, что таким его сделали все те же участники, о который сейчас мало кто даже вспоминает..» - подметили телезрители.





Преданные поклонники «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в очередной раз поспешили заступиться за своих любимчиков.Не секрет, что все попытки Ольги и Дмитрия навсегда избавиться от клейма самых «эксцентрических» участников реалити-шоу продолжают терпеть неудачи.Впрочем, недавний выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», в котором Дмитренко опять «втоптали» в грязь и унизили, припомнив ему, каким он был «ничтожеством» до недавнего времени, стал для фанатов парочки, как оказалось, последней каплей.Особенно телезрителей разозлило то, что все нападки недоброжелателей Ольги и Дмитрия поддерживал Влад Кадони, который не так давно тоже был участником «Дома-2». И вот считанные часы назад новоиспеченный ведущий поплатился за свои издевательства.Дело в том, что в социальных сетях начали появляться скрины прошлый эфиров реалити-шоу, где Кадони не только унижали, но и избивали. По мнению интернет-пользователей, именно позор, который Владу пришлось пережить несколько лет назад, стал причиной того, что он стал жестоким и бездушным.