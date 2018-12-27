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Эмили Ратаковски показала в Instagram пикантные фото из Колумбии

Эмили Ратаковски показала подписчикам в Instagram пикантные фото из Колумбии. В тёплой стране модель встретила католическое Рождество.
Эмили Ратаковски показала в Instagram пикантные фото из Колумбии

Ратаковски рассказала фанатам, как ей отдыхается в Колумбии с семьёй. Сперва знаменитость не спешила уточнять, на каких именно пляжах её можно встретить в рождественские праздники, однако выяснилось, что модель улетела к семье в Южную Америку. Все каникулы звезда радует читателей своего блога эротическими снимками в бикини и не забывает хвастаться обнажённой грудью.

Подписчики Ратаковски пришли в восторг от новых фотографий, осыпав блогершу комплиментами. Кроме того, последняя рассказала о приложении для знакомств Tinder.

Модель объяснила пользователям, как стоит оформить свою страницу и поддерживать разговор, чтобы заинтересовать других. Ратаковски считает, что собеседнику нужно рассказать что-то личное, а также узнать факты его биографии, чтобы в будущем находить интересные общие темы разговоров. Не одобрила манекенщица двусмысленные смайлы и однообразные фразы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:42

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