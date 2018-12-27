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Звезда «Дома-2» Вера Курочка заявила, что угроза онкологии была ложной

Бывшая участница реалити-шоу Вера Курочка испугалась за свое будущее.

На днях стало известно, что звезде «Дома-2» пришлось перенести очень серьезную операцию, во время которой медики провели обследование ее щитовидной железы. Нашим журналистам удалось выяснить, что у Веры исключили возникновение злокачественной опухоли.

Звезда «Дома-2» Вера Курочка заявила, что угроза онкологии была ложной

Как оказалось, Курочке пришлось экстренно ложиться в клинику, где она прошла все необходимые обследования. По словам Веры, несколько недель назад медики поставили ей жуткий диагноз, который не только очень сильно испугал ее, но и заставил задуматься о «ценностях жизни».

Оказывается, что врачи заявили телезнаменитости, что у них есть подозрения на онкологию щитовидной железы. Впрочем, предположения специалистов все-таки были ошибочными. На днях Вере сделали пункцию, которая, как известно, исключает злокачественный процесс.

По словам Курочки, она не только очень сильно переживала перед процедурой, но и боялась, что ей будет очень больно, ведь не секрет, что эта процедура не из самых приятных. Вера даже поделилась с поклонниками, к чему им следует готовиться, если и их направят на подобное обследование.

Звезда «Дома-2» Вера Курочка заявила, что угроза онкологии была ложной

«Подготовьтесь к тому, что вам будут вводить длинную тонкую иглу в горло при помощи которой врачи будут брать необходимый материал для исследований» - рассказала экс-участница «Дома-2».

К слову, в один из самых трудных для девушки моментов возле нее находился ее возлюбленный – Петр Шепель, с которым Вера начала встречаться, когда они оба были участниками реалити-шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:55

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