Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее





По мнению независимых экспертов, прочие модели серии бренда Motorola, которые будут выпущены в будущем году, будут также обладать подобным дизайном. Отверстие под фронтальную камеру размещается в левой верхней части устройства. В устройстве используется 6,2-дюймовый экран. Специалисты считают, что один модуль двойной основной камеры имеет разрешение на 48 Мп.Версию Motorola P40 оснащают дактилоскопическим сканером, который размещён на задней крышке. Устройство имеет USB-C-порт, а также 3,5-мм аудиоразъем.