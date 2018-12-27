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Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее

В Сети появились фотографии, на которых видно, что у нового смартфона версии Motorola P40 отсутствует вырез для камеры. Она размещается непосредственно в отверстии дисплея.

Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее


По мнению независимых экспертов, прочие модели серии бренда Motorola, которые будут выпущены в будущем году, будут также обладать подобным дизайном. Отверстие под фронтальную камеру размещается в левой верхней части устройства. В устройстве используется 6,2-дюймовый экран. Специалисты считают, что один модуль двойной основной камеры имеет разрешение на 48 Мп.



Версию Motorola P40 оснащают дактилоскопическим сканером, который размещён на задней крышке. Устройство имеет USB-C-порт, а также 3,5-мм аудиоразъем.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:08

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