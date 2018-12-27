Автобренд бренд Toyota представил спортивную версию седана Prius TRD





Поздней разработчики решили поменять немного концепцию авто. Модель получила принципиально новый обвес, который отличается спортивным стилем. Изменения коснулись также салона автомобиля. Передние сидения расположены немного под наклоном. Вследствие этого авто стало более агрессивным. Для рулевого колеса производителями предусматривается встроенная панель управления специальными базовыми функциями.В текущей версии Toyota Prius установлена силовая установка на 122 «лошадки». Она осуществляет работу вместе с семиступенчатым «автоматом». Пока нет данных, когда спорткар начнут реализовывать на российском авторынке.