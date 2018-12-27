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Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы уменьшал возраст почти на 10 лет

На популярном телепроекте "Дом-2" всегда есть место какой-нибудь тайне.

Например, уже довольно долго в соцсетях болельщики реалити-шоу обсуждают возраст участника и будущего мужа Марины Африкантовой - Романа Капаклы.

Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы уменьшал возраст почти на 10 лет

Парень всегда утверждал, что ему только 20 лет. Правда все утверждают, что молодой человек выглядит старше, и всё-таки подозревают Рому в лукавстве.

В Instagram появилась информация, что Капаклы оказывается уже 29 лет. И говорит об этом не кто-то, а его потенциальная супруга Марина, которая в интернете провела онлайн-трансляцию с поклонниками.

Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы уменьшал возраст почти на 10 лет

Но зато сегодня все подозрения с молодого человека сняты, ибо в самом деле Рома выглядит на озвученную цифру.

Напомним, уже совсем скоро состоится бракосочетание Романа и Марины. В ЗАГСе счастливым молодоженам вручат свидетельство о регистрации брака, вот тогда поклонники точно узнают, насколько он врал зрителям и фанатам с самого начала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:47

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