Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы уменьшал возраст почти на 10 лет





Например, уже довольно долго в соцсетях болельщики реалити-шоу обсуждают возраст участника и будущего мужа Марины Африкантовой - Романа Капаклы.Парень всегда утверждал, что ему только 20 лет. Правда все утверждают, что молодой человек выглядит старше, и всё-таки подозревают Рому в лукавстве.В Instagram появилась информация, что Капаклы оказывается уже 29 лет. И говорит об этом не кто-то, а его потенциальная супруга Марина, которая в интернете провела онлайн-трансляцию с поклонниками.Но зато сегодня все подозрения с молодого человека сняты, ибо в самом деле Рома выглядит на озвученную цифру.Напомним, уже совсем скоро состоится бракосочетание Романа и Марины. В ЗАГСе счастливым молодоженам вручат свидетельство о регистрации брака, вот тогда поклонники точно узнают, насколько он врал зрителям и фанатам с самого начала.