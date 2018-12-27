АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в России

Сотрудники МВД рассказали о наиболее подделываемом алкоголе в России за 2018 год. Чаще всего под видом оригинальных спиртных напитков продают дешёвое шампанское, водку и виски.
В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в России

В эфире радио "Милицейская волна" Сергей Смирнов из МВД, занимающийся экономической безопасностью, рассказал о наиболее часто подделываемом алкоголе. Бутлегеры обращают внимание на те марки спиртного, которые пользуются большой популярностью у россиян. В преддверии Нового года покупатели будут активно приобретать шампанское, поэтому злоумышленники реализовывают некачественный продукт под видом оригинала.

То же касается и виски с водкой. Прочие напитки также могут оказаться поддельными, в зависимости от популярности на рынке. Всего на незаконном обороте спиртного в текущем года попались 77 тысяч россиян. 46 тысяч человек осуществляли торговлю в обход правил.

МВД составило больше 70 тысяч административных протоколов и завело 5 тыс. уголовных дел. Была прекращена деятельность 46 группировок бутлегеров и 117 предприятий по производству поддельного алкоголя.

Также известно, что больше всего контрафакта сбывают в Сибири. Алкоголь отправляют в города, где нет интернета и возможности отследить мошенников через ЕГАИС.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром
«ГАЗель Next» оснастят в следующем году эйрбэгами
Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины
Баста пригласил на концерт оставившую открытку на
Даша Астафьева показала в Instagram "голые" фото
Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле
Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется
В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в
Первый современный электрический Porsche получит
В новой книге Митио Каку назвал неизбежной
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
Forbes назвал имена не оправдавших свои гонорары
Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против
Мария Шукшина обвинила английскую прессу в
Первый современный электрический Porsche получит
Звезда «Дома-2» Вера Курочка заявила, что угроза
Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни
Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в
Представлены очертания Солнца на разных планетах
Американец первым в истории пересек Антарктиду в
Российские моряки в Японском море заметили
«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и
Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и
Бузова & Трамп: Что общего у скандальных и
Майли Сайрус показала в Instagram фото со свадьбы
Супруга Андрея Малахова показала семейную идиллию
Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила
Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в
Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы
Картина Тициана останется в РФ до переговоров о
Просмотреть все новости