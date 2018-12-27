В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в России





В эфире радио "Милицейская волна" Сергей Смирнов из МВД, занимающийся экономической безопасностью, рассказал о наиболее часто подделываемом алкоголе. Бутлегеры обращают внимание на те марки спиртного, которые пользуются большой популярностью у россиян. В преддверии Нового года покупатели будут активно приобретать шампанское, поэтому злоумышленники реализовывают некачественный продукт под видом оригинала.То же касается и виски с водкой. Прочие напитки также могут оказаться поддельными, в зависимости от популярности на рынке. Всего на незаконном обороте спиртного в текущем года попались 77 тысяч россиян. 46 тысяч человек осуществляли торговлю в обход правил.МВД составило больше 70 тысяч административных протоколов и завело 5 тыс. уголовных дел. Была прекращена деятельность 46 группировок бутлегеров и 117 предприятий по производству поддельного алкоголя.Также известно, что больше всего контрафакта сбывают в Сибири. Алкоголь отправляют в города, где нет интернета и возможности отследить мошенников через ЕГАИС.