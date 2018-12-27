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Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о «разводе» парней на деньги

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Валерия Фрост прокомментировала слухи, которые сейчас активно распространяются по социальным сетям.

На днях в Интернете появилась информация о том, что звезда «Дома-2» якобы потеряла малыша от тайного поклонника. В социальных сетях даже есть скрины сообщений от Фрост, в которых она сначала говорит любовнику, что у нее открылось кровотечение, а потом и вовсе заявляет, что у нее был выкидыш, после чего начинает требовать деньги на лечение.

Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о «разводе» парней на деньги

Считанные часы назад Валерия решила выйти со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила опровергнуть все сплетни, распространяющиеся по Сети, а также ответила на некоторые самые популярные вопросы поклонников.

Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о «разводе» парней на деньги

По словам Фрост, она уже давно привыкла к тому, что ей приписывают самые «смертные грехи». Ведь сначала все писали о том, что она якобы занимается эскортом, став девушкой легкого поведения и ее страничку можно найти на одном известном питерском портале, а теперь, что она заработала себе на дорогостоящий автомобиль и роскошную жизнь с помощью «разводов» богатых поклонников.

Звезда «Дома-2» Валерия Фрост опровергла слухи о «разводе» парней на деньги

Валерия отметила, что больше никогда не позволит кому-то порочить ее честь и достоинство, поэтому намерена отыскать тех людей, которые начали распространять подобные сообщения по социальным сетям. К слову, Фрост планирует обратиться в правоохранительные органы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:27

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