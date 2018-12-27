Пелагея призналась, что у дочери начинается истерика от ее песен

Пелагея пользуется большой популярностью и имеет огромное количество преданных поклонников. Ее песни знают и любят, как молодое поколение, так и более старшее. Недавно знаменитость дала небольшое интервью, фрагмент из которого был опубликован в социальной сети Instagram. Исполнительница рассказала, что дочка не любит, когда она поет. А когда Пелагея начинает заниматься дома - ее наследница впадает в истерику.Также исполнительница поведала, что еще с детства девочка не давала ей петь колыбельные. Она начитала громко кричать и даже плакать, чтобы мама перестала петь. До сих пор ее наследница не может переносить, когда Пелагея начинает музицировать, и сильно нервничает, когда слышит ее песни.