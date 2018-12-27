АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Пелагея призналась, что у дочери начинается истерика от ее песен

В одном из своих недавних интервью певица Пелагея призналась, что у дочери начинается настоящая истерика от ее песен. Наследница исполнительницы даже запрещала звездной матери петь ей колыбельные.

Пелагея призналась, что у дочери начинается истерика от ее песен

Пелагея пользуется большой популярностью и имеет огромное количество преданных поклонников. Ее песни знают и любят, как молодое поколение, так и более старшее. Недавно знаменитость дала небольшое интервью, фрагмент из которого был опубликован в социальной сети Instagram. Исполнительница рассказала, что дочка не любит, когда она поет. А когда Пелагея начинает заниматься дома - ее наследница впадает в истерику.

Пелагея призналась, что у дочери начинается истерика от ее песен

Также исполнительница поведала, что еще с детства девочка не давала ей петь колыбельные. Она начитала громко кричать и даже плакать, чтобы мама перестала петь. До сих пор ее наследница не может переносить, когда Пелагея начинает музицировать, и сильно нервничает, когда слышит ее песни.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены очертания Солнца на разных планетах
Американец первым в истории пересек Антарктиду в
Российские моряки в Японском море заметили
«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и
Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и
Бузова & Трамп: Что общего у скандальных и
Майли Сайрус показала в Instagram фото со свадьбы
Супруга Андрея Малахова показала семейную идиллию
Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила
Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в
Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы
Картина Тициана останется в РФ до переговоров о
Ольга Бузова заявила в Instagram, что постаралась
Уфолог в США обнаружил расположение секретной
В интернете выложили видео неизвестного смартфона
Американские ученые назвали неожиданную причину
Пелагея призналась, что у дочери начинается
Валерия на Новогоднем огоньке спела с Егором
Ученые: Эти существа переживут глобальную
Почти 3 млн должников не смогут выехать из России
Любовь Успенская в Instagram трогательно
В январе состоится премьера последнего фильма
Samsung собирается выпустить производительный
Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"
Отрицательный резус-фактор крови может указывать
Отец Риты Дакоты решил лечиться от алкоголизма
На Луне исследователи заметили странную черную
Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью
В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних
Просмотреть все новости