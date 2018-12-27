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Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

Колину О’Брэйди, уроженцу Портленда (США), удалось первому в одиночку пересечь Антарктиду. 33-летний американец пересек континент, не пользуясь посторонней помощью, за 54 дня.
Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

Всего за время экстремального путешествия О’Брэйди преодолел на лыжах 1500 км. Свое передвижение по Антарктиде он высвечивал в личном профиле в Instagram. В последний день спортсмену удалось пройти порядка 130 км. На этот заключительный марш-бросок американец потратил 32 часа. Он называет эти мгновения одновременно и самыми сложными в своей жизни, и наиболее счастливыми и эмоционально насыщенными.

О’Брэйди выдвинулся в путь от ледника Фильхнера, расположенного в Западной Антарктиде, одновременно с британцем Льюисом Раддом. Спортсмены прошли через Южный полюс и направились к шельфу Росса. Американец в этой гонке оказался первым. Данное путешествие является чрезвычайно опасным. В 2016 году попытка человека в одиночку покорить холодный континент привела к трагедии - Генри Ворсли из Великобритании, вышедший на маршрут, погиб.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:38

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