Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку





Всего за время экстремального путешествия О’Брэйди преодолел на лыжах 1500 км. Свое передвижение по Антарктиде он высвечивал в личном профиле в Instagram. В последний день спортсмену удалось пройти порядка 130 км. На этот заключительный марш-бросок американец потратил 32 часа. Он называет эти мгновения одновременно и самыми сложными в своей жизни, и наиболее счастливыми и эмоционально насыщенными.О’Брэйди выдвинулся в путь от ледника Фильхнера, расположенного в Западной Антарктиде, одновременно с британцем Льюисом Раддом. Спортсмены прошли через Южный полюс и направились к шельфу Росса. Американец в этой гонке оказался первым. Данное путешествие является чрезвычайно опасным. В 2016 году попытка человека в одиночку покорить холодный континент привела к трагедии - Генри Ворсли из Великобритании, вышедший на маршрут, погиб.