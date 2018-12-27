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Екатерина Андреева рассказала о своем заработке на "Первом канале"

Главная ведущая новостей России Екатерина Андреева в одном из интервью рассказала о своем заработке. На "Первом канале" телеведущая работает уже 20 лет, а платят ей за "труды" меньше миллиона.
Екатерина Андреева рассказала о своем заработке на "Первом канале"

Екатерина Андреева является лицом российских новостей. За годы работы на "Первом канале" телеведущая обзавелась многочисленной армией поклонников. Но Екатерина Андреева уверена, что её популярность связана с тем, что она всегда честна со зрителями. На экране знаменитость выглядит, как строгая леди, но за кадром она совсем другая. Звезда обожает путешествовать, веселиться и очень часто делится последними новостями из жизни с фанатами. Однако некоторые фолловеры не одобряют излишнюю открытость кумира.

Телеведущая решила раскрыть ещё одну важную деталь. Она рассказала, что зарабатывает меньше миллиона на главном телеканале страны. Екатерина Андреева отметила, что точную сумму назвать не может из-за контрактных обязательств. Теледива призналась, что когда читает в прессе о размерах собственных гонораров, то невольно задумывается, чтобы такую сумму ей действительно заплатили.

Работа телеведущей программы "Время" за много лет не наскучила звезде. Однако она не отрицает, что бывает тяжело сообщать о захватах заложников и гибели детей, сохраняя полную беспристрастность.
Екатерина Андреева рассказала о своем заработке на "Первом канале"

У Андреевой есть масса недоброжелателей, распускающих о ней неприятные слухи, и пытающихся дискредитировать ведущую. По мнению знаменитости, попытки хейтеров - бесполезны, так как она всегда говорит правду, как в кадре, так и в жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:55

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