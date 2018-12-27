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Любовь Успенская в Instagram трогательно поздравила дочь с 30-летием

На своей странице в Instagram Любовь Успенская сделала новую публикацию. Исполнительница показала фото дочери и трогательно поздравила ее с 30-летием.

Любовь Успенская в Instagram трогательно поздравила дочь с 30-летием

Любовь Успенская не часто делает посты в социальных сетях. Но несколько часов назад исполнительница решила поздравить свою наследницу с днем рождения. Певица опубликовала в Instagram фотографию дочери, в комментарии к которой написала огромный пост. Любовь Успенская пожелала наследнице успехов, скорейшего выздоровления и пообещала, что исполнит ее заветную мечту. Певица отметила, что дочка всего обязательно добьется и она ей в этом поможет.

Подписчики знаменитости присоединились к ее словам. Они начали писать: "С днём рождения ‼какая она красивая‼️", "Красавица, выздоравливай и всегда будь такой красивой и доброй))", "Здоровья и пусть все мечты исполнятся", "Любовь вас с рождением дочки, успехов", "Очень Сильные слова написала Любовь Успенская, счастья вам". Пост уже собрал более 24 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:42

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