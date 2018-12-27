Отец Риты Дакоты решил лечиться от алкоголизма после встречи с дочерью





Певица после разлуки с возлюбленным Владом Соколовским откровенно рассказала фанатам о своем непростом детстве, а также о пристрастии родного отца к алкоголю. Родитель не уделял наследнице должного внимания. Как бы тяжело не Рите не было это осознавать, но он все равно остается её отцом. Артистка давно его простила и не держит зла за то, что у нее почти не было детства из-за дурной привычки родителя. Но Рита Дакота уверена, что прошлое не могло не отразиться на её личной жизни.Недавно Рита Дакота впервые за долгие 15 лет навестила отца, проживающего в Минске. Сейчас поп-дива хочет поддерживать с ним нормальные отношения. Мужчина был так растроган долгожданной встречей с родной дочерью, что решил избавиться от алкогольной зависимости. Для этого родитель звезды записался на специальный курс "12 шагов". Рита Дакота очень рада этому и надеется, что программа поможет отцу справится с вредной привычкой. Певица очень гордится родителем и искренне верит в чудо.