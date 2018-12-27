Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту тарифов на горячую воду и отопление





Проект будет затрагивать категорию лиц, потребляющих свыше «670 кВт». В случае принятия проекта им предстоит оплачивать резервные мощности, если они потребляют меньше 670 кВт. Сейчас они оплачивают исключительно реальные показатели потребления.Действующие нормативы приводят к тому, что компании теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства завышают резервные мощности. То, что они так поступают из-за неэффективной деятельности — ошибочное мнение, отметил Минстрой. Отказ от резерва приведет не только к росту тарифов ЖКХ, но и к экологическим, а также экономическим последствиям. Кроме того, в ноябре Дмитрий Медведев уже подписал правительственное постановление, предписывающее дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году.