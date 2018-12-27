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Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту тарифов на горячую воду и отопление

Вице-премьер Дмитрий Козак был предупрежден Минстроем о повышении тарифов на горячую воду и тепло. В письме, направленном вице-премьеру, было указано, что к такому развитию событий может привести принятие подготовленного Минэнерго проекта, в рамках которого потребителям придется оплачивать неиспользуемые ими электросетевые мощности.
Минстрой: Проект Минэнерго приведет к росту тарифов на горячую воду и отопление

Проект будет затрагивать категорию лиц, потребляющих свыше «670 кВт». В случае принятия проекта им предстоит оплачивать резервные мощности, если они потребляют меньше 670 кВт. Сейчас они оплачивают исключительно реальные показатели потребления.

Действующие нормативы приводят к тому, что компании теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства завышают резервные мощности. То, что они так поступают из-за неэффективной деятельности — ошибочное мнение, отметил Минстрой. Отказ от резерва приведет не только к росту тарифов ЖКХ, но и к экологическим, а также экономическим последствиям. Кроме того, в ноябре Дмитрий Медведев уже подписал правительственное постановление, предписывающее дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:39

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