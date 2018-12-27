Иван Ургант высмеял платье и сапоги Елены Темниковой в своей программе

Для участия в телешоу «Вечерний Ургант» Елена Темникова выбрала черное платье в пол и такого же цвета сапоги. Такой образ исполнительницы весьма удивил ведущего шоу Ивана Урганта. Общаясь с певицей телеведущий отметил, что она выглядит потрясающе, но совершенно не по-новогоднему. Также он сказал, что сапоги и платье Елены Темниковой похожи на одежду из разряда « только что похоронила Новый год». Это выражение вызвало волну смеха в студии, но певица не обратила на реплику внимания.В свое оправдание исполнительница сказала, что она уже в 4 года знала, что Деда Мороза не существует, и перестала верить в волшебство. Она просила новогодние подарки у родителей и до сих пор не знает, когда именно нужно загадывать желание. По этой причине Новый год не является для нее особенным праздником.