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Уфолог показал два инопланетных лица на поверхности Марса

Уфолог Скотт Уоринг показал два огромных инопланетных лица на поверхности Марса. Исследователь считает каменные головы древними мумифицированными останками.
Уфолог показал два инопланетных лица на поверхности Марса

В блоге Скотта Уоринга появились очередные доказательства жизни на Марсе в виде двух голов, предположительно относящихся к инопланетянам. На каменистой поверхности можно разглядеть лица, одно из которых покрыто жировыми складками, а второе более гладкое и натянутое. Уфолог думает, что один из марсиан был мужчиной, а более красивый и молодой - женщиной.

Жители Красной планеты могли изобрести технологию мумификации умерших, благодаря которой их тела не разлагаются, а затвердевают, как камень. Другой версией независимого исследователя является принадлежность двух гигантских голов к древним изваяниям инопланетян.
Уфолог показал два инопланетных лица на поверхности Марса

В любом случае находки представляют для науки и человечества огромный интерес, хотя NASA публикует материалы с Марса и не придаёт им должного внимания. Головы, обнаруженные Уорингом, могли храниться на планете тысячи или даже миллионы лет. Отметим, что недавно космическое агентство отправило на Марс очередной аппарат InSight для исследовательских работ и получения новых снимков.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:53

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