Уфолог показал два инопланетных лица на поверхности Марса





В блоге Скотта Уоринга появились очередные доказательства жизни на Марсе в виде двух голов, предположительно относящихся к инопланетянам. На каменистой поверхности можно разглядеть лица, одно из которых покрыто жировыми складками, а второе более гладкое и натянутое. Уфолог думает, что один из марсиан был мужчиной, а более красивый и молодой - женщиной.Жители Красной планеты могли изобрести технологию мумификации умерших, благодаря которой их тела не разлагаются, а затвердевают, как камень. Другой версией независимого исследователя является принадлежность двух гигантских голов к древним изваяниям инопланетян.В любом случае находки представляют для науки и человечества огромный интерес, хотя NASA публикует материалы с Марса и не придаёт им должного внимания. Головы, обнаруженные Уорингом, могли храниться на планете тысячи или даже миллионы лет. Отметим, что недавно космическое агентство отправило на Марс очередной аппарат InSight для исследовательских работ и получения новых снимков.