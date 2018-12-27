В России появился бюджетный смартфон Fly Life Play без возможности отключения рекламы





Новинка предварительно оснащается мультимедиаконтентом в области заблокированного дисплея. Таким образом, реклама и новости, которые будут там появляться, нельзя будет убрать либо отключить. Данное устройство привлекательно для людей, стеснённых в средствах. Модель имеет 5,45-дюймовый дисплей (480х960 рх). Объём памяти устройства можно расширять до 8Гб.Основой смартфона выступает облегчённый вариант Android 8.1 Oreo. В модели Fly Life Play установлены две камеры на 5, а также 8 мегапикселей. Аккумуляторная батарея генерирует 2500 мАч.