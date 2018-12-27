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В России появился бюджетный смартфон Fly Life Play без возможности отключения рекламы

В России появилась бюджетная версия смартфона Fly Life Play, не имеющая возможности отключения рекламы. Данное устройство расценивается в 3990 руб.

В России появился бюджетный смартфон Fly Life Play без возможности отключения рекламы


Новинка предварительно оснащается мультимедиаконтентом в области заблокированного дисплея. Таким образом, реклама и новости, которые будут там появляться, нельзя будет убрать либо отключить. Данное устройство привлекательно для людей, стеснённых в средствах. Модель имеет 5,45-дюймовый дисплей (480х960 рх). Объём памяти устройства можно расширять до 8Гб.

Основой смартфона выступает облегчённый вариант Android 8.1 Oreo. В модели Fly Life Play установлены две камеры на 5, а также 8 мегапикселей. Аккумуляторная батарея генерирует 2500 мАч.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:16

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