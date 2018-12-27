АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые

Ученые установили, что рождественские колядки могут вызвать стресс у человека. Изменения в эмоциональном балансе происходят под влиянием музыкальных композиций, которые на Рождество повторяются бессчетное количество раз.
Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые

Так, в США о раздражении после неоднократного прослушивания таких треков, как «Счастливого Рождества» Майкла Бубле и «Белого Рождества» Бинга Кросби, признались 23% опрошенных, в Великобритании таковых оказалось 25%. Прослушав рождественские треки несколько раз, респонденты признались, что их начинали раздражать громкость повторяющегося мотива и жанр.

Специалисты считают, что данная реакция связана с изменениями нейропсихического состояния. В стандартной ситуации человеку для погружения в атмосферу Рождества достаточно послушать соответствующую тематическую композицию лишь единожды. В то же время неоднократное повторение праздничной музыки будет вызывать дискомфорт, наводить скуку и даже может спровоцировать развитие стресса. В особой зоне риска находятся сотрудники торгово-развлекательных центров, которые по долгу службы вынуждены постоянно слушать праздничную музыку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать
В России появился бюджетный смартфон Fly Life
Мария Шумакова рассказала о причинах страха
Гоша Куценко начал терять подписчиков после
В Австралии мужчина чуть не умер после подарка
Сергей Лазарев и его мама побывали на новом
Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина
Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые
Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим
В России с Нового года автомобильные бренды
Михаил Боярский: «Я женился по глупости»
Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на
Министерство труда назвало попадающие под
Установлены причины развития «буйного» лунатизма
Эксперт развеял мифы, что Volkswagen Polo
Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на
Анфиса Чехова опять пожаловалась на пропажу в
Юлия Ковальчук думает о второй беременности
Виктория Боня в смелом платье пришла на программу
Ушел из жизни актер Дмитрий Матвеев, озвучивший
Супруга Марка Горонка затеяла драку с его
Ольга Бузова показала в Instagram как запуталась
Артем Сорока опубликовал в Instagram фото
Нейросеть прогнозирует место совершения
Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что
Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд
Ольга Бузова оставила комментарий под снимком
Поклонники Алсу остались в восторге от голоса её
Мария Погребняк набрала вес, отдыхая на Мальдивах
Два самых старых человека в мире согласно книге
Просмотреть все новости