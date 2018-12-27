Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые
Ученые установили, что рождественские колядки могут вызвать стресс у человека. Изменения в эмоциональном балансе происходят под влиянием музыкальных композиций, которые на Рождество повторяются бессчетное количество раз.
Так, в США о раздражении после неоднократного прослушивания таких треков, как «Счастливого Рождества» Майкла Бубле и «Белого Рождества» Бинга Кросби, признались 23% опрошенных, в Великобритании таковых оказалось 25%. Прослушав рождественские треки несколько раз, респонденты признались, что их начинали раздражать громкость повторяющегося мотива и жанр.
Специалисты считают, что данная реакция связана с изменениями нейропсихического состояния. В стандартной ситуации человеку для погружения в атмосферу Рождества достаточно послушать соответствующую тематическую композицию лишь единожды. В то же время неоднократное повторение праздничной музыки будет вызывать дискомфорт, наводить скуку и даже может спровоцировать развитие стресса. В особой зоне риска находятся сотрудники торгово-развлекательных центров, которые по долгу службы вынуждены постоянно слушать праздничную музыку.
Так, в США о раздражении после неоднократного прослушивания таких треков, как «Счастливого Рождества» Майкла Бубле и «Белого Рождества» Бинга Кросби, признались 23% опрошенных, в Великобритании таковых оказалось 25%. Прослушав рождественские треки несколько раз, респонденты признались, что их начинали раздражать громкость повторяющегося мотива и жанр.
Специалисты считают, что данная реакция связана с изменениями нейропсихического состояния. В стандартной ситуации человеку для погружения в атмосферу Рождества достаточно послушать соответствующую тематическую композицию лишь единожды. В то же время неоднократное повторение праздничной музыки будет вызывать дискомфорт, наводить скуку и даже может спровоцировать развитие стресса. В особой зоне риска находятся сотрудники торгово-развлекательных центров, которые по долгу службы вынуждены постоянно слушать праздничную музыку.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:52