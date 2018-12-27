АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на сайт Telegram

Официальный сайт Telegram больше не будет появляться в поисковой выдаче «Яндекса». Российская компания синхронизировала свои данные с реестром Роскомнадзора, куда была добавлена ссылка на сайт мессенджера, и теперь ресурс, где можно было скачать программное приложение, стал недоступен.

Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на сайт Telegram


Если делать запрос в поисковике «Яндекса», то вместо официального сайта Telegram выдаются ссылки на сторонние ресурсы. В поисковике Google на первой строчке, как обычно, показывается telegram.org.

Скорее всего, это очередной акт борьбы с мессенджером Telegram, который 13 апреля Таганским районным судом был запрещен к использованию на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Однако аудитория Telegram не только не сократилась, но и в разы увеличилась примерно на 3,4 миллиона человек.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать
В России появился бюджетный смартфон Fly Life
Мария Шумакова рассказала о причинах страха
Гоша Куценко начал терять подписчиков после
В Австралии мужчина чуть не умер после подарка
Сергей Лазарев и его мама побывали на новом
Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина
Рождественские колядки приводят к стрессу - Ученые
Иван Охлобыстин поздравил россиян с наступающим
В России с Нового года автомобильные бренды
Михаил Боярский: «Я женился по глупости»
Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на
Министерство труда назвало попадающие под
Установлены причины развития «буйного» лунатизма
Эксперт развеял мифы, что Volkswagen Polo
Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на
Анфиса Чехова опять пожаловалась на пропажу в
Юлия Ковальчук думает о второй беременности
Виктория Боня в смелом платье пришла на программу
Ушел из жизни актер Дмитрий Матвеев, озвучивший
Супруга Марка Горонка затеяла драку с его
Ольга Бузова показала в Instagram как запуталась
Артем Сорока опубликовал в Instagram фото
Нейросеть прогнозирует место совершения
Звезда «Дома-2» Елена Баранова заявила, что
Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд
Ольга Бузова оставила комментарий под снимком
Поклонники Алсу остались в восторге от голоса её
Мария Погребняк набрала вес, отдыхая на Мальдивах
Два самых старых человека в мире согласно книге
Просмотреть все новости