Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на сайт Telegram
Официальный сайт Telegram больше не будет появляться в поисковой выдаче «Яндекса». Российская компания синхронизировала свои данные с реестром Роскомнадзора, куда была добавлена ссылка на сайт мессенджера, и теперь ресурс, где можно было скачать программное приложение, стал недоступен.
Если делать запрос в поисковике «Яндекса», то вместо официального сайта Telegram выдаются ссылки на сторонние ресурсы. В поисковике Google на первой строчке, как обычно, показывается telegram.org.
Скорее всего, это очередной акт борьбы с мессенджером Telegram, который 13 апреля Таганским районным судом был запрещен к использованию на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Однако аудитория Telegram не только не сократилась, но и в разы увеличилась примерно на 3,4 миллиона человек.
Если делать запрос в поисковике «Яндекса», то вместо официального сайта Telegram выдаются ссылки на сторонние ресурсы. В поисковике Google на первой строчке, как обычно, показывается telegram.org.
Скорее всего, это очередной акт борьбы с мессенджером Telegram, который 13 апреля Таганским районным судом был запрещен к использованию на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Однако аудитория Telegram не только не сократилась, но и в разы увеличилась примерно на 3,4 миллиона человек.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:23