Поисковик «Яндекса» перестал выдавать ссылки на сайт Telegram





Если делать запрос в поисковике «Яндекса», то вместо официального сайта Telegram выдаются ссылки на сторонние ресурсы. В поисковике Google на первой строчке, как обычно, показывается telegram.org.Скорее всего, это очередной акт борьбы с мессенджером Telegram, который 13 апреля Таганским районным судом был запрещен к использованию на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Однако аудитория Telegram не только не сократилась, но и в разы увеличилась примерно на 3,4 миллиона человек.