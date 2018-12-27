Установлены причины развития «буйного» лунатизма





Подвержены активному лунатизму, уверены ученые, люди с аномалиями в функционировании мозга в период быстрого сна, когда тело еще пребывает в «рабочем режиме». Мышцы в это время практически полностью «отключаются», однако у некоторых людей мускулатура сохраняет способность двигаться, и они воспроизводят действия из своего сновидения.Специалисты признают, что «буйный» лунатизм мало изучен. Канадские исследователи проанализировали истории болезни многих пациентов, и, как оказалось, больше всего подвержены такому синдрому люди, страдающие расстройствами психики, склонные к депрессивному состоянию и принимающие соответствующие лекарства. Факторами риска возникновения такого недуга являются также деменция, болезнь Паркинсона, «афганский синдром».