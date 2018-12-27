Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в скором времени
В семье принца Гарри и Меган Маркл в скором времени ожидается появление на свет первенца. Об этом сообщила сама будущая мама после посещения рождественской церковной службы.
О беременности Меган Маркл стало было официально объявлено в середине осени. Однако о точной дате родов ничего не сообщалось, было известно лишь то, что радостное событие произойдет весной следующего года.
Почитатели королевских особ строили разные гипотезы относительно того, когда родит герцогиня Сассекская. В качестве вероятных месяцев для рождения малыша назывались февраль, март и даже май 2019 года.
Конец неопределенности положила сама Меган Маркл. В разговоре с королевским фотографом Карен Анвил, проводившей фотосессию королевской семьи после участия в рождественском богослужении, супруга принца Гарри рассказала, что до появления ребенка на свет осталось совсем мало времени.
О беременности Меган Маркл стало было официально объявлено в середине осени. Однако о точной дате родов ничего не сообщалось, было известно лишь то, что радостное событие произойдет весной следующего года.
Почитатели королевских особ строили разные гипотезы относительно того, когда родит герцогиня Сассекская. В качестве вероятных месяцев для рождения малыша назывались февраль, март и даже май 2019 года.
Конец неопределенности положила сама Меган Маркл. В разговоре с королевским фотографом Карен Анвил, проводившей фотосессию королевской семьи после участия в рождественском богослужении, супруга принца Гарри рассказала, что до появления ребенка на свет осталось совсем мало времени.
Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:54