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Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в скором времени

В семье принца Гарри и Меган Маркл в скором времени ожидается появление на свет первенца. Об этом сообщила сама будущая мама после посещения рождественской церковной службы.


Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в скором времени

О беременности Меган Маркл стало было официально объявлено в середине осени. Однако о точной дате родов ничего не сообщалось, было известно лишь то, что радостное событие произойдет весной следующего года.

Почитатели королевских особ строили разные гипотезы относительно того, когда родит герцогиня Сассекская. В качестве вероятных месяцев для рождения малыша назывались февраль, март и даже май 2019 года.

Конец неопределенности положила сама Меган Маркл. В разговоре с королевским фотографом Карен Анвил, проводившей фотосессию королевской семьи после участия в рождественском богослужении, супруга принца Гарри рассказала, что до появления ребенка на свет осталось совсем мало времени.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:54

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