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Юлия Ковальчук думает о второй беременности

Прошло немногим больше года после того, как популярная певица Юлия Ковальчук впервые испытала радость материнства, а звезда уже думает о второй беременности. Она рассказала поклонникам в Instagram, что от первого интересного положения у нее остались только приятные воспоминания.

Юлия Ковальчук думает о второй беременности

Юлия Ковальчук призналась, что ей посчастливилось попасть в ту категорию будущих мам, которые во время беременности не мучаются от приступов токсикоза, и не испытывают проявление аномальных гастрономических пристрастий. Единственным лакомством, от которого исполнительница в этот период своей жизни приходила в неописуемый восторг, были плоды инжира.

Готовясь стать мамой, Юлия Ковальчук не забывала и о пользе умеренной физической активности. Она занималась плаванием, а на ежедневных прогулках совершала около 10 тысяч шагов.

Несмотря на то, что во время беременности звезда поправилась на 13 кг., вернуться в прежние формы ей удалось достаточно быстро. В настоящее время знаменитость полностью устраивает то, как она выглядит.

Юлия Ковальчук думает о второй беременности

Юлия Ковальчук заверила поклонников, что если забеременеет снова, то также будет ответственно относиться к рациону своего питания и физическим нагрузкам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

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