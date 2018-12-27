Юлия Ковальчук думает о второй беременности





Юлия Ковальчук призналась, что ей посчастливилось попасть в ту категорию будущих мам, которые во время беременности не мучаются от приступов токсикоза, и не испытывают проявление аномальных гастрономических пристрастий. Единственным лакомством, от которого исполнительница в этот период своей жизни приходила в неописуемый восторг, были плоды инжира.Готовясь стать мамой, Юлия Ковальчук не забывала и о пользе умеренной физической активности. Она занималась плаванием, а на ежедневных прогулках совершала около 10 тысяч шагов.Несмотря на то, что во время беременности звезда поправилась на 13 кг., вернуться в прежние формы ей удалось достаточно быстро. В настоящее время знаменитость полностью устраивает то, как она выглядит.Юлия Ковальчук заверила поклонников, что если забеременеет снова, то также будет ответственно относиться к рациону своего питания и физическим нагрузкам.