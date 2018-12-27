Нейросеть прогнозирует место совершения следующего преступления серийным грабителем





Американские специалисты разработали алгоритм Next Hit Predictor, который учитывает присущие злоумышленнику индивидуальные предпочтения и закономерности. В этом случае речь информация сообщает о наиболее популярных у преступника местах для совершения ограбления. Также система учитывала данные об усредненном показателе преступности на анализируемой территории в долгосрочной динамике.В процессе исследование авторы разработки ознакомились с информацией о почти пяти тысячах краж со взломом, произошедших с 1997 по 2006 год в городе Кэмбридж (штат Массачусетс).Из общего числа преступлений они отобрали те случаи, у которых была установлена связь с серийными преступлениями. Всего было зафиксировано 55 «серий», состоящих из 682 взломов.Для тестирования программы Next Hit Predictor ученые специально не загружали в нее данные о последней краже, предоставляя алгоритму возможность самому провести соответствующую проверку.В процессе испытания нейросеть создавала карту, на которой каждый сегмент отмечался показателем уровня опасности (от наименьшего к наибольшему). По словам разработчиков инновации, самый лучший результат был достигнут в ячейке, соизмеримой с площадью квадрата 70х70 метров. Приблизительно такую территорию занимает городской квартал.