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Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд «Дома-2» Андрея Черкасова и Кристины Ослиной

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов доверил роль ведущего на его свадьбе, которая состоится летом 2019 года своему коллеге по съемочной площадке – Владу Кадони.

Как стало известно, роскошное торжество Черкасов и его возлюбленная Кристина Ослина запланировали на 1 июня наступающего года.

Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд «Дома-2» Андрея Черкасова и Кристины Ослиной

Не секрет, что несколько месяцев назад 36-летний Андрей сделал 26-летней Кристине предложение руки и сердца, которое девушка с удовольствием приняла. О помолвке телезнаменитости сразу же рассказали своим поклонникам, которые то и дело спрашивали у них, когда же они наконец-таки решатся узаконить свои отношения.

Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что проводить свадьбу Черкасовых будет Влад Кадони, который, как оказалось, сам предложил Андрею и Кристине свою кандидатуру.

Стоит отметить, что многих телезрителей «Дома-2» шокировала новость, что звезды телепроекта скрывали факт, что на самом деле уже женаты, а расписались они две недели назад – 12 декабря в 12 часов дня.

Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд «Дома-2» Андрея Черкасова и Кристины Ослиной

Впрочем, Андрей и Кристина поспешили оправдать свой поступок. По словам молодожен, они решили сделать своим родителям новогодний подарок, поэтому поспешили договориться с сотрудниками ЗАГСа, чтобы те расписали их как можно быстрее.

Сейчас поклонники Черкасова и Ослинов продолжают поздравлять своих любимчиков с таким важным для каждого из них днем, ведь, как известно, и у Андрея, и у Кристины это первый брак.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07

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