Влад Кадони станет ведущим на свадьбе звезд «Дома-2» Андрея Черкасова и Кристины Ослиной





Как стало известно, роскошное торжество Черкасов и его возлюбленная Кристина Ослина запланировали на 1 июня наступающего года.Не секрет, что несколько месяцев назад 36-летний Андрей сделал 26-летней Кристине предложение руки и сердца, которое девушка с удовольствием приняла. О помолвке телезнаменитости сразу же рассказали своим поклонникам, которые то и дело спрашивали у них, когда же они наконец-таки решатся узаконить свои отношения.Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что проводить свадьбу Черкасовых будет Влад Кадони, который, как оказалось, сам предложил Андрею и Кристине свою кандидатуру.Стоит отметить, что многих телезрителей «Дома-2» шокировала новость, что звезды телепроекта скрывали факт, что на самом деле уже женаты, а расписались они две недели назад – 12 декабря в 12 часов дня.Впрочем, Андрей и Кристина поспешили оправдать свой поступок. По словам молодожен, они решили сделать своим родителям новогодний подарок, поэтому поспешили договориться с сотрудниками ЗАГСа, чтобы те расписали их как можно быстрее.Сейчас поклонники Черкасова и Ослинов продолжают поздравлять своих любимчиков с таким важным для каждого из них днем, ведь, как известно, и у Андрея, и у Кристины это первый брак.