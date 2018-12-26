Уральские ученые создали омолаживающий хлеб
Уральские ученые из ЮУрГУ создали новый вид хлеба. Продукт признан полезным для здоровья, он замедляет процесс старения, омолаживая организм, и не допускает появления раковых клеток. Это происходит из-за присутствия в хлебе особой добавки из водорослей.
Продукция запрограммирована на постоянное поддержание иммунитета. Происходит снижение риска поражения сердца и сосудов. Указывают и на другие заболевания. Основой разработки является фукоидан, специальная добавка. Данное вещество добывают в Мировом океане из бурых морских микроводорослей. На кафедре пищевых и биотехнологий университета рассказали о запатентованной новинке. Фукоидан является «перехватчиком» активных форм кислорода. С ними ученые связывают нарушения, имеющие место в работе иммунитета. Указывают на возникновение раковых клеточных структур, активные процессы старения. Фактически фукоидан следует рассматривать как антиоксидант, применяемый для профилактики оксидативного стресса. Исследователи создали технологию выпечки хлеба с важнейшим компонентом. Высокие температуры в печи не влияют на полезные вещества, они не исчезают.
Хлеб с водорослями является недорогим в производстве. Учёные уверяют, что поедая такой продукт, организм получает магний, селен, кальций, йод и витамины D, А, K, С и Р.
Продукция запрограммирована на постоянное поддержание иммунитета. Происходит снижение риска поражения сердца и сосудов. Указывают и на другие заболевания. Основой разработки является фукоидан, специальная добавка. Данное вещество добывают в Мировом океане из бурых морских микроводорослей. На кафедре пищевых и биотехнологий университета рассказали о запатентованной новинке. Фукоидан является «перехватчиком» активных форм кислорода. С ними ученые связывают нарушения, имеющие место в работе иммунитета. Указывают на возникновение раковых клеточных структур, активные процессы старения. Фактически фукоидан следует рассматривать как антиоксидант, применяемый для профилактики оксидативного стресса. Исследователи создали технологию выпечки хлеба с важнейшим компонентом. Высокие температуры в печи не влияют на полезные вещества, они не исчезают.
Хлеб с водорослями является недорогим в производстве. Учёные уверяют, что поедая такой продукт, организм получает магний, селен, кальций, йод и витамины D, А, K, С и Р.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:23