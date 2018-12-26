Уральские ученые создали омолаживающий хлеб





Продукция запрограммирована на постоянное поддержание иммунитета. Происходит снижение риска поражения сердца и сосудов. Указывают и на другие заболевания. Основой разработки является фукоидан, специальная добавка. Данное вещество добывают в Мировом океане из бурых морских микроводорослей. На кафедре пищевых и биотехнологий университета рассказали о запатентованной новинке. Фукоидан является «перехватчиком» активных форм кислорода. С ними ученые связывают нарушения, имеющие место в работе иммунитета. Указывают на возникновение раковых клеточных структур, активные процессы старения. Фактически фукоидан следует рассматривать как антиоксидант, применяемый для профилактики оксидативного стресса. Исследователи создали технологию выпечки хлеба с важнейшим компонентом. Высокие температуры в печи не влияют на полезные вещества, они не исчезают.Хлеб с водорослями является недорогим в производстве. Учёные уверяют, что поедая такой продукт, организм получает магний, селен, кальций, йод и витамины D, А, K, С и Р.