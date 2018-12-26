Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в мужчинах её отталкивает





Евгения Медведева, несмотря на свой довольно юный возраст, определилась в выборе «типажа» мужчины. Она говорит, никогда не станет терпеть от представителя противоположного пола ущемления права на самореализацию в жизни и профессии. Стереотип, что место женщины – кухня, она считает неправильным и никогда не свяжет свою судьбу с человеком, считающим иначе. Она не отрицает, что женщина должна заниматься семьёй и бытом, но это ни в коем случае не должно быть основной жизненной ценностью.Кроме того, Евгения не выносит в мужчинах неопрятности, и неважно, пусть он будет очень красивым внешне, но в грязной обуви, такого она тоже не потерпит рядом с собой. Идеальный мужчина в представлении фигуристки должен быть красив и внешне, и внутренне. Это человек с чистой душой и добрым характером, всегда в аккуратной и чистой одежде, стильно подстрижен и пахнущий приятным парфюмом.