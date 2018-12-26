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Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в мужчинах её отталкивает

Знаменитая российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поделилась, что в мужчинах её привлекает и что отталкивает. 19-летняя спортсменка уверена, супруги должны быть равны в правах и не жить стереотипами.

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в мужчинах её отталкивает

Евгения Медведева, несмотря на свой довольно юный возраст, определилась в выборе «типажа» мужчины. Она говорит, никогда не станет терпеть от представителя противоположного пола ущемления права на самореализацию в жизни и профессии. Стереотип, что место женщины – кухня, она считает неправильным и никогда не свяжет свою судьбу с человеком, считающим иначе. Она не отрицает, что женщина должна заниматься семьёй и бытом, но это ни в коем случае не должно быть основной жизненной ценностью.

Кроме того, Евгения не выносит в мужчинах неопрятности, и неважно, пусть он будет очень красивым внешне, но в грязной обуви, такого она тоже не потерпит рядом с собой. Идеальный мужчина в представлении фигуристки должен быть красив и внешне, и внутренне. Это человек с чистой душой и добрым характером, всегда в аккуратной и чистой одежде, стильно подстрижен и пахнущий приятным парфюмом.



 
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Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:11

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