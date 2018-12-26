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Астрономы назвали «родину» Тунгусского метеорита

Ученые назвали возможную «родину» Тунгусского метеорита, тело могло прибыть из потока Бета-Тауриды. Падение гигантского болида имело место в 1908 году, в указанный период времени Земля пересекала самую плотную часть метеоритного потока.
Астрономы назвали «родину» Тунгусского метеорита

Бета-Тауриды проявляют активность с начала июня по третью декаду июля. Астрономы отмечают, что подобное пересечение происходит не ежегодно, одно из них произошло в 1975 году. Сейсмометры, размещённые на Луне, зафиксировали возрастающее количество пролетающих метеоритов. Земля проследует через плотную часть потока летом будущего года.

Учёные отрицают версию относительно возможности повторения Тунгусского катаклизма. В 1908 году метеорит вошел в атмосферу Земли, разорвавшись над незаселенной частью тайги в районе реки Подкаменная Тунгуска. Взрывная волна повалила деревья в радиусе 2 тыс. км, отзвуки произошедшего зафиксировали все обсерватории мира. Каких-либо крупных фрагментов метеорита не обнаружили, нашли лишь магнетитовые и силикатные шарики.

Согласно одной из теорий, Тунгусский метеорит некогда принадлежал Юпитеру или его спутникам. Позднее он откололся и стал перемещаться по Солнечной системе. По другим гипотезам, легендарный катаклизм стал результатом падения космического корабля пришельцев или взрывом, вызванным экспериментами не менее знаменитого Никола Теслы.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:47

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