Астрономы назвали «родину» Тунгусского метеорита





Бета-Тауриды проявляют активность с начала июня по третью декаду июля. Астрономы отмечают, что подобное пересечение происходит не ежегодно, одно из них произошло в 1975 году. Сейсмометры, размещённые на Луне, зафиксировали возрастающее количество пролетающих метеоритов. Земля проследует через плотную часть потока летом будущего года.Учёные отрицают версию относительно возможности повторения Тунгусского катаклизма. В 1908 году метеорит вошел в атмосферу Земли, разорвавшись над незаселенной частью тайги в районе реки Подкаменная Тунгуска. Взрывная волна повалила деревья в радиусе 2 тыс. км, отзвуки произошедшего зафиксировали все обсерватории мира. Каких-либо крупных фрагментов метеорита не обнаружили, нашли лишь магнетитовые и силикатные шарики.Согласно одной из теорий, Тунгусский метеорит некогда принадлежал Юпитеру или его спутникам. Позднее он откололся и стал перемещаться по Солнечной системе. По другим гипотезам, легендарный катаклизм стал результатом падения космического корабля пришельцев или взрывом, вызванным экспериментами не менее знаменитого Никола Теслы.