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Компания Genesis увеличила продажи автомобилей в РФ на 54% в ноябре

Увеличиваются продажи моделей компании Genesis в РФ, отмечен рост на 54% в ноябре. За период январь-ноябрь реализация возросла на 76%, продано 1,626 тыс. премиальных автомобилей.
Компания Genesis увеличила продажи автомобилей в РФ на 54% в ноябре

Южнокорейский производитель Genesis, контролируемый Hyundai, показывает положительные результаты продаж в России. В ноябре реализовано 179 автомобилей, это превышает показатели такого же периода 2017 года более чем на 50%. Впервые на рынке РФ премиальный бренд представил свою первую модель в ноябре в 2016 году, ею стал седан G90. С марта прошедшего года у дилеров стал доступен полноприводный седан G80. На протяжении апреля компания презентовала 4-дверную модель спортивного направления G70, его стоимость является приемлемой, считают эксперты.

На «Автоторе» приступили в ноябре к производству седана модели G70. За шесть первых месяцев 2019 года в РФ ожидают рестайлинговый представительский седан Genesis G90.



 
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Экономика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 05:00

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