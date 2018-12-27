Компания Genesis увеличила продажи автомобилей в РФ на 54% в ноябре





Южнокорейский производитель Genesis, контролируемый Hyundai, показывает положительные результаты продаж в России. В ноябре реализовано 179 автомобилей, это превышает показатели такого же периода 2017 года более чем на 50%. Впервые на рынке РФ премиальный бренд представил свою первую модель в ноябре в 2016 году, ею стал седан G90. С марта прошедшего года у дилеров стал доступен полноприводный седан G80. На протяжении апреля компания презентовала 4-дверную модель спортивного направления G70, его стоимость является приемлемой, считают эксперты.На «Автоторе» приступили в ноябре к производству седана модели G70. За шесть первых месяцев 2019 года в РФ ожидают рестайлинговый представительский седан Genesis G90.