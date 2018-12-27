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Археолог рассказал о преследующем его проклятии после вскрытия саркофага

Археолог из Египта Захи Хавасс рассказал о проклятии, которое его преследует. Об этом историк признался зарубежному изданию.
Археолог рассказал о преследующем его проклятии после вскрытия саркофага

По словам Захи Хавасса, проклятие начало его преследовать после того, как им были открыты два саркофага, в которых находились дети. Он заявил, что во время работы в Бахарии он столкнулся с загадочными явлениями, которые его напугали. Проводя исследования, историк обнаружил мумифицированные останки двух детей, которые он изучил и отправил в музей. После того, как мумии были вывезены из родной земли, к Захи во сне начали приходить найденные покойники.

Специалист рассказал, что ночные видения закончились только после того, как останки найденных детей воссоединили с прахом их отца. Подобным заявлением археолог подтверждает, что проклятие мумий существует на самом деле. Отметим, что историк, который отметил уже 71 год, на данный момент успел принять участие во множестве раскопок, однако подобное с ним произошло лишь один раз.

Проклятием фараона называют заклинание, которое наложили на человека, нарушившего покой мумии. Проявляет проклятие чередой невезения, болезней или смертью. Самым известным примером подобного потустороннего воздействия могут служить смерти, которые настигали участников экспедиции, обнаруживших гробницу Тутанхамона.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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