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Юрий Лоза предложил на "Евровидение-2019" отправить Евгения Петросяна

До начала музыкального конкурса «Евровидение-2019» ещё почти полгода, а уже сейчас многие предлагают своих кандидатов, которые, по их мнению, смогут достойно представить на нём Россию. Недавно и известный российский певец Юрий Лоза высказался по этому поводу и предложил отправить в Израиль юмориста Евгения Петросяна.

Юрий Лоза предложил на "Евровидение-2019" отправить Евгения Петросяна

Как известно, в 2018 году победителем конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля Нетта Барзилай и, соответственно, в будущем году именно эта страна примет участников очередного мероприятия. Разговоры по поводу того, кто же достоин представлять на нём Россию идут уже довольно давно. Среди кандидатов называют, к примеру, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова или экс-участницу телепроекта «Дом-2», а ныне ведущую и певицу Ольгу Бузову.

Юрий Лоза предложил на "Евровидение-2019" отправить Евгения Петросяна

Исполнитель Юрий Лоза тоже внёс свою «лепту» в обсуждения и предложил отправить на конкурс Евгения Вагановича Петросяна, ведь известно, главное в выступлении – зрелищность и веселье, а этого юмористу уж точно не занимать. А вот против Бузовой Лоза высказался довольно категорично, указав, что кроме прочего на конкурсе нужно петь, а Ольге это совсем не дано.

Каковым будет решение, и кто в итоге представит страну на международном музыкальном конкурсе, пока не известно. Достоверно зрители это узнают из эфиров, которые пройдут в мае будущего года.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

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