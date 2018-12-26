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Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю Алену Савкину

После того, как в Сети появились слухи о том, что беременная Алена Савкина ушла в декрет, ее старшая сестра Ольга Рапунцель решила в своем Instagram вновь поднять тему взаимоотношений в их семье.

Все дело в том, что вместе с Аленой за периметр уйдет и Татьяна Владимировна, которая прекрасно исполняет функции няни для своей внучки Василисы. Оля уже предвкушает, как сложно ей будет справляться с дочерью в одиночку, но понимает, что мама не оставит беременную Алену ради нее.

Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю Алену Савкину

Рапунцель пишет, что всегда была более самостоятельной и даже во время беременности крутилась как белка в колесе, бегала от одной съемки на другую и при этом справлялась без помощи матери. Алена же не такая, как она.

«Мама присутствует с первых дней беременности Алёны, и в декрет она уйдет вместе с ней. Алёна в надежных руках, и за неё не волнуюсь, мама поможет с малышом. Мы с Димой всегда сами справлялись. Мы разные с сестрой», - отметила девушка.

Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю Алену Савкину

Она также вспомнила, что во время беременности младшая сестра никогда не навещала ее, не поддерживала морально. И даже сейчас, когда Василиса появилась на свет и живет на Поляне, Алена не демонстрирует особого желания общаться с племянницей. Поэтому малышка узнает только своих родителей, крестную и бабушку, а вот родную тетю она считает чужой.

Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю Алену Савкину

Рапунцель пообещала, что не будет отвечать Савкиной той же монетой. По ее словам, она будет выше всего этого, и несмотря на обиды, будет приезжать в гости к Алене и помогать ей с малышом, так как уже имеет опыт и может многое рассказать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:48

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