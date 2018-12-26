Дочь Ольги Рапунцель не признает свою родную тетю Алену Савкину

«Мама присутствует с первых дней беременности Алёны, и в декрет она уйдет вместе с ней. Алёна в надежных руках, и за неё не волнуюсь, мама поможет с малышом. Мы с Димой всегда сами справлялись. Мы разные с сестрой», - отметила девушка.





Все дело в том, что вместе с Аленой за периметр уйдет и Татьяна Владимировна, которая прекрасно исполняет функции няни для своей внучки Василисы. Оля уже предвкушает, как сложно ей будет справляться с дочерью в одиночку, но понимает, что мама не оставит беременную Алену ради нее.Рапунцель пишет, что всегда была более самостоятельной и даже во время беременности крутилась как белка в колесе, бегала от одной съемки на другую и при этом справлялась без помощи матери. Алена же не такая, как она.Она также вспомнила, что во время беременности младшая сестра никогда не навещала ее, не поддерживала морально. И даже сейчас, когда Василиса появилась на свет и живет на Поляне, Алена не демонстрирует особого желания общаться с племянницей. Поэтому малышка узнает только своих родителей, крестную и бабушку, а вот родную тетю она считает чужой.Рапунцель пообещала, что не будет отвечать Савкиной той же монетой. По ее словам, она будет выше всего этого, и несмотря на обиды, будет приезжать в гости к Алене и помогать ей с малышом, так как уже имеет опыт и может многое рассказать.