Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Дмитрия Кугрышева

Радостным событием жизни гимнастка поделилась с подписчиками, разместив фотографию в своем микроблоге социальной сети Instagram. На опубликованном фотоснимке, сделанном в послеродовой палате, на руках новоиспеченного папы отдыхает дочурка. Фигуристка написала комментарий к фотографии: «Папка! Я тебя люблю». На пост отреагировало множество фолловеров знаменитости. Звездных родителей засыпали поздравлениями, а малышке фанаты пожелали расти крепкой и здоровой девочкой, будущей спортсменкой.Яна и Дмитрий сообщили о своей помолвке летом этого года. Кудрявцева продемонстрировала в Сети фото своей руки с колечком на пальцеДмитрий Кугрышев сейчас он играет за клуб «Салават Юлаев». Яна Кудрявцева - пять раз становилась чемпионкой Европы по художественной гимнастики, ей удалось тринадцать раз завоевать мировой чемпионский титул.