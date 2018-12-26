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Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Дмитрия Кугрышева

Гимнастка Яна Кудрявцева впервые ощутила радость материнства. Спортсменка родила дочь знаменитому хоккеисту Дмитрию Кугрышеву.

Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Дмитрия Кугрышева

Радостным событием жизни гимнастка поделилась с подписчиками, разместив фотографию в своем микроблоге социальной сети Instagram. На опубликованном фотоснимке, сделанном в послеродовой палате, на руках новоиспеченного папы отдыхает дочурка. Фигуристка написала комментарий к фотографии: «Папка! Я тебя люблю». На пост отреагировало множество фолловеров знаменитости. Звездных родителей засыпали поздравлениями, а малышке фанаты пожелали расти крепкой и здоровой девочкой, будущей спортсменкой.

Яна и Дмитрий сообщили о своей помолвке летом этого года. Кудрявцева продемонстрировала в Сети фото своей руки с колечком на пальце

Дмитрий Кугрышев сейчас он играет за клуб «Салават Юлаев». Яна Кудрявцева - пять раз становилась чемпионкой Европы по художественной гимнастики, ей удалось тринадцать раз завоевать мировой чемпионский титул.



 
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Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:53

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