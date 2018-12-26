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Дело о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу приобрело неожиданный поворот

Дело о бракоразводном процессе популярной украинской певицы Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу приобрело совершенно неожиданный поворот. Как сообщают некоторые украинские СМИ, слушание, назначенное на 24 декабря, не состоялось, а заявление о разводе вовсе исчезло из судебного реестра.

Дело о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу приобрело неожиданный поворот

Произошедшую ситуацию с правовой точки зрения прокомментировал юрист, не пожелавший разглашать своё имя. По его словам, такое могло произойти в двух случаях – если пара заключила мировое соглашение или супруги помирились и отозвали своё заявление. Юрист предположил, вместо Лорак и её мужа в суд пришли их адвокаты, которые сообщили, что супруги помирились и передумали разводиться. В противном случае, из-за неявки сторон судебное слушание просто перенесли бы на более позднюю дату. Эксперт думает, Лорак и Налчаджиоглу пришли к какому-то мирному решению вопроса, но официально об этом пока не сообщили.

Дело о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу приобрело неожиданный поворот

Между тем, некоторые украинские издательства сообщают, заседание всё же прошло в назначенный срок, и присутствовали на нём не супруги, а их представители, которые отказались от комментариев. На данный момент ни Ани Лорак, ни Мурат Налчаджиоглу официально не объяснили возникшую ситуацию по поводу их развода и не известно, будут ли вообще какие-либо комментарии на эту тему.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:28

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