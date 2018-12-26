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Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу

Певица Анна Седокова первый раз привела младшего сына на ток-шоу. Премьерный выход малыша состоялся в программы «Прямой эфир».
Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу

Многодетная мама Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин: дочерей Алину и Монику, а также сына Гектора. В прошлом году артистка пережила сильные эмоциональные потрясения. Ее бывший муж бизнесмен Максим Чернышев вывез их совместную дочь Монику в США и подал на певицу в суд. Знаменитость избегала комментариев по этому поводу восемь месяцев. Седокова была вынуждена потратить все сбережения на адвокатов и смогла выиграть суд.

Во время съемки программы «Прямой Эфир» Седокова поделилась также историей, связанной со старшей дочерью. Певица рассказала, что несколько лет назад умер отец ее старшей девочки, футболист Валентин Белькевич. После гибели спортсмена началась жестокая борьба за его наследство. Другая семья Белькевича выступила с заявлением, что дочь Седоковой ничего не получит. Суды за право на наследство длились три года. На данный момент у Алины есть хороший шанс получить что-то в память о папе.
Анна Седокова впервые привела сына на ток-шоу

На эфир ток-шоу Анна Седокова впервые привела своего наследника, единственного сына Гектора. Мальчишке скоро исполнится два года. Он вел себя в студии уверенно и не стеснялся публики. Певица рассказала, что в древней мифологии Гектор являлся самым сильным мужчиной, который безумно любил свою семью. Заметим, что имя отца своего третьего ребенка артистка держит в тайне.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:30

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