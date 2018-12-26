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Филипп Киркоров трогательно высказался о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»

Филипп Киркоров продолжает делать нежные признания в адрес своей бывшей супруги и коллеги по сцене Аллы Пугачевой. В этот раз звездный артист заговорил о Примадонне на сцене переполненного спорткомплекса «Олимпийский» в Москве во время своего концерта.
Филипп Киркоров трогательно высказался о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»

Прошедшее на днях шоу Филиппа Киркорова под названием «Я+R. Второе Я» по праву можно назвать грандиозным. Знаменитый артист исполнил не менее трех десятков хитов, а подпевали звездному артисту тысячи зрителей. В вип-партере присутствовала и бывшая супруга исполнителя Алла Борисовна Пугачева. О своей некогда любимой женщине, а также первом продюсере и учителе, Филипп Киркоров заговорил на сцене. Певец признался, что когда-то мог только мечтать о выступлении в «Олимпийском». Именно в этом зале он впервые увидел Аллу Пугачеву.
Филипп Киркоров трогательно высказался о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»

Тогда ему было 14 лет, и он посетил ее концерт «Пришла и говорю». Позже звезда представила его на «Рождественских встречах». По словам Киркова, впервые люди услышали о нем из уст именно этой знаменитой певицы. Теперь у него собираются полные залы и это, наверное, происходит потому, что зрители разглядели в нем то, что когда-то увидела великая и потрясающая «женщина, которая поет».
Филипп Киркоров трогательно высказался о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»

К слову, многие поклонники Киркорова уверены, что их кумир до сих пор страдает из-за любви к Алле Пугачевой. Пара рассталась в 2005 году после нескольких лет романтических, а затем и супружеских отношений. В отличие от некоторых других знаменитостей бывшие супруги сумели сохранить теплоту и дружбу. Несмотря на то, что их судьбы разошлись, артисты продолжают иногда встречаться и стараются поддерживать друг друга в самых разных начинаниях.
Филипп Киркоров трогательно высказался о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»

При этом Киркоров как-то признался, что ему очень не хватает в жизни этой потрясающей женщины, ведь «иногда позвонить - это не жить».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:36

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