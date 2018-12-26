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Артем Сорока об Ирине Пинчук: «После случившегося я не могу ей доверять»

Участник телепроекта «Дом-2» Артем Сороко очень расстроен. На днях он узнал, что его бывшая возлюбленная, а ныне хорошая подруга Ирина Пинчук, которая обещала отметить новогодние праздники с ним в Минске, летит на Сейшельские острова к Татьяне Мусульбес.

По словам парня, Ира даже не удосужилась подойти к нему и предупредить, вместо этого она молча начала собирать чемоданы.

Артем Сорока об Ирине Пинчук: «После случившегося я не могу ей доверять»

«Наверное, я слишком поверил ей. Думал, что мы друзья, но оказалось, что нет. Об этом она сказала всем, кроме меня», - с горечью сообщил Артем.

Он надеялся, что на этот раз ему удастся познакомить девушку со своей семьей и друзьями, сблизиться с ней, а также сделать главной гостьей сольного концерта, который состоится в Минске сразу после Нового года.

Самое странное для Сороки то, что Пинчук сама напрашивалась в гости, ему было приятно такое внимание, поэтому он все устроил, купил билеты, а в конечном итоге остался ни с чем.

Артем Сорока об Ирине Пинчук: «После случившегося я не могу ей доверять»

«Трансфер, отели, апартаменты, еда — все было включено. Неприятно, конечно… Зачем мне нужны было врать, глядя в глаза. Для меня друг тот, кто держит своё слово. После случившегося я не могу ей доверять», - подытожил расстроенный участник.

Что касается самой Иры, то она пока никак не прокомментировала свой поступок по отношению к Артему, однако, судя по ее профилю в Instagram, она до последнего не хотела лететь на Остров любви, но, выбирая между Сорокой и Мусульбес, сделала выбор в пользу подруги.

Артем Сорока об Ирине Пинчук: «После случившегося я не могу ей доверять»

«На остров нет желания лететь, потому что знаю, какие провокации будут... да и на поляне мне всегда спокойнее. Для меня Таня уже родной человек, сестренка! Думаю, что стоит лететь к той, с кем хочется быть рядом... Думаете иначе?», - написала участница в одном из своих последних постов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:22

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