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Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова начала терять своих подписчиков

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова перестает быть популярной.

Вчера Марго вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила объяснить поклонникам, что с ней на самом деле все нормально, и она не сошла с ума, а ее новая песня под названием «Кайфую», которую она представила несколько дней назад, ей на самом деле очень нравится.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова начала терять своих подписчиков

Дело в том, что после того, как Овсянникова презентовала в личном микроблоге трек «Кайфую», на нее буквально накинулись интернет-пользователи, которые в пух и прах раскритиковали не только композицию, но и сам видеоролик, посчитав, что это не просто любительская запись, а новый клип Марго.

«Марго, ты вообще в своем уме? Как тебя адекватной назвать можно?» - продолжают и сейчас писать в Сети.

И несмотря на то, что видеозапись Маргарита поспешила удалить, увидев такое количество критики, недоброжелатели не прекращают высказывать свое мнение по поводу творчества бывшей участницы «Дома-2».

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова начала терять своих подписчиков

На сегодняшний день от блондинки уже отписалось больше 10 тысяч пользователей, которые заявили, что после того, как Овсянникова решила последовать примеру Ольги Бузовой и принялась покорять музыкальный Олимп, она стала им неинтересна.

К слову, в прямом эфире Марго поспешила отметить, что на самом деле песню «Кайфую» не следует воспринимать серьезно, так как она была написала буквально за несколько минут и никогда не войдет в ее будущий музыкальный альбом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:46

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