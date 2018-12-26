Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова начала терять своих подписчиков

«Марго, ты вообще в своем уме? Как тебя адекватной назвать можно?» - продолжают и сейчас писать в Сети.





Вчера Марго вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила объяснить поклонникам, что с ней на самом деле все нормально, и она не сошла с ума, а ее новая песня под названием «Кайфую», которую она представила несколько дней назад, ей на самом деле очень нравится.Дело в том, что после того, как Овсянникова презентовала в личном микроблоге трек «Кайфую», на нее буквально накинулись интернет-пользователи, которые в пух и прах раскритиковали не только композицию, но и сам видеоролик, посчитав, что это не просто любительская запись, а новый клип Марго.И несмотря на то, что видеозапись Маргарита поспешила удалить, увидев такое количество критики, недоброжелатели не прекращают высказывать свое мнение по поводу творчества бывшей участницы «Дома-2».На сегодняшний день от блондинки уже отписалось больше 10 тысяч пользователей, которые заявили, что после того, как Овсянникова решила последовать примеру Ольги Бузовой и принялась покорять музыкальный Олимп, она стала им неинтересна.К слову, в прямом эфире Марго поспешила отметить, что на самом деле песню «Кайфую» не следует воспринимать серьезно, так как она была написала буквально за несколько минут и никогда не войдет в ее будущий музыкальный альбом.