Александр Панкратов-Черный благодарен прощавшей его измены жене





Супруга Александра Панкратова-Черного является дочерью кинооператора Владимира Монахова. В отношениях артиста и его жены было множество неприятных моментов. Александр Панкратов-Черный несколько раз уходил от Юлии Монаховой, но через время возвращался, и она его прощала. Артист всегда пользовался особой популярностью у противоположного пола и часто уделял внимание женщинам, а также тратил на них все свои деньги. Несколько раз знаменитость даже пытался построить другую семью, но у него ничего так и не вышло. При этом актер не понимал, что сильно обижает свою супругу.Сейчас Александр Панкратов-Черный понимает, что рядом с ним была самая лучшая женщина в мире. Знаменитость на программе «Судьба человека» сообщил, что очень благодарен прощавшей все его измены Юлии Монаховой.