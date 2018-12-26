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Александр Панкратов-Черный благодарен прощавшей его измены жене

Александр Панкратов-Черный стал главным героем на передаче «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым. В рамках программ артист рассказал, что благодарен прощавшей все его измены супруге Юлии Монаховой.

Александр Панкратов-Черный благодарен прощавшей его измены жене

Супруга Александра Панкратова-Черного является дочерью кинооператора Владимира Монахова. В отношениях артиста и его жены было множество неприятных моментов. Александр Панкратов-Черный несколько раз уходил от Юлии Монаховой, но через время возвращался, и она его прощала. Артист всегда пользовался особой популярностью у противоположного пола и часто уделял внимание женщинам, а также тратил на них все свои деньги. Несколько раз знаменитость даже пытался построить другую семью, но у него ничего так и не вышло. При этом актер не понимал, что сильно обижает свою супругу.

Александр Панкратов-Черный благодарен прощавшей его измены жене

Сейчас Александр Панкратов-Черный понимает, что рядом с ним была самая лучшая женщина в мире. Знаменитость на программе «Судьба человека» сообщил, что очень благодарен прощавшей все его измены Юлии Монаховой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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