В Мексике девочка получила подарки, отправив заказ на Рождество в воздушном шаре





В середине декабря житель городка Патагония в американском штате Аризона обнаружил, выгуливая свою собаку, сдувшийся воздушный шарик красного цвета. В нем находился список желаний, написанный Санта-Клаусу неизвестной девочкой, проживающей в Мексике. Все, что было указано в письме, это то, что просительницу зовут Даями. 60-летний мужчина, проживающий недалеко от границы с Мексикой, приобрел все указанные в списке заказы, за исключением домика для кукол, которые уже закончились в магазинах, и написал пост в социальных сетях об этом странном случае. Американец предположил, что шарик был отправлен из мексиканского города Ногалеса. На следующий день о случае было рассказано на радио XENY. Позже на связь с мужчиной вышла семья девочки. Родители рассказали, что у них нет средств для приобретения подарков и их дочь решила понадеяться на чудо. Ведущий предложил американцу встретиться с 8-летней мексиканкой.Мужчина со своей женой доехал до Ногалеса и встретился с мексиканской семьей в студии радиостанции. Американцы представились девочке и ее 4-летней сестре помощниками Санты. Встреча оказалась очень теплой. Позже мужчина признался, что его единственный сын скончался несколько лет назад, и ему с супругой уже давно не хватало рождественских праздников с детьми. Американец сказал, что вдоль границы уже стоит заградительная колючая стена, однако ничто не должно останавливать веру ребенка в Рождество.К слову, услышав об этой истории, один из калифорнийских адвокатов таки отправил Даями кукольный домик. Таким образом, все желания девочки стали реальностью.