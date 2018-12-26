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Курс валют на 26.12.2018

Украине грозит массовое закрытие школ из-за миллиардного долга

В Украине могут отменить субсидии по программе поддержки детей с особенными образовательными потребностями. Учителей ранее лишили 30% надбавки к зарплате, наблюдаются случаи увольнения персонала, школы могут оказаться под угрозой закрытия.
Украине грозит массовое закрытие школ из-за миллиардного долга

В настоящее время, по информации экспертов, долги в сегменте заработной платы преподавателям превышают 1 млрд гривен (около 2,5 млрд рублей). Накопление долгов зафиксировали ещё весной. Это произошло из-за того, что в Украине не учли повышение окладов учителям с 1 января 2018 года. Деньги быстро закончились, далее Кабинет министров принял решение об урезании доплат педагогам, что составляет около трети их зарплат. По имеющейся информации, Фонд заработной платы предложено пополнить за счёт других расходных статей. Указывается на около 124 млн гривен, которые снимут с программы поддержки детей, нуждающихся в особенных образовательных потребностях.

В парламентском комитете по вопросам образования подчеркнули, что проблема остаётся нерешённой. В стране имеются школы, где мало учащихся, но при этом много учителей. Указывается на случаи увольнения педагогов. Общеобразовательные учебные заведения при этом могут оказаться под угрозой закрытия.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:14

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