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Максим Фадеев сделал из финального этапа кастинга в «Серебро» реалити-шоу

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сделал из финального этапа кастинга в группу «Серебро» настоящее реалити-шоу. Проект выходит на YouTube-канале, его ведущим стал популярный блогер-журналист и шоумен Гусейн Гасанов.
Максим Фадеев сделал из финального этапа кастинга в «Серебро» реалити-шоу

О распаде коллектива «Серебро», которым руководит Максим Фадеев, стало известно осенью. Вначале о своем уходе заявила солистка Ольга Серябкина. Позже о решении уйти объявили Татьяна Моргунова и Катя Кищук. Максим Фадеев тяжело пережил распад своего детища, о непростых переживаниях продюсер регулярно сообщал в микроблоге Instagram, однако в итоге собрался и решил создать новую версию популярной группы.

Претенденткам на участие в SEREBRO было предложено опубликовать минутный ролик с собственным исполнением любой песни в соцсетях под хэштегом #serebrocasting, после чего Фадеев отобрал 30 лучших и предложил подписчикам выбрать 15 кандидаток, которые выйдут в финал. Спустя несколько дней продюсер заявил о решении сделать из финального этапа конкурса реалити-шоу.

Проект стартовал на YouTube 24 декабря. Максим Фадеев подготовил для участниц ряд испытаний. Каждый раз шоу будет покидать одна девушка, и в итоге станут известны имена трех новых участниц группы SEREBRO.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:54

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