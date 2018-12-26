Максим Фадеев сделал из финального этапа кастинга в «Серебро» реалити-шоу





О распаде коллектива «Серебро», которым руководит Максим Фадеев, стало известно осенью. Вначале о своем уходе заявила солистка Ольга Серябкина. Позже о решении уйти объявили Татьяна Моргунова и Катя Кищук. Максим Фадеев тяжело пережил распад своего детища, о непростых переживаниях продюсер регулярно сообщал в микроблоге Instagram, однако в итоге собрался и решил создать новую версию популярной группы.Претенденткам на участие в SEREBRO было предложено опубликовать минутный ролик с собственным исполнением любой песни в соцсетях под хэштегом #serebrocasting, после чего Фадеев отобрал 30 лучших и предложил подписчикам выбрать 15 кандидаток, которые выйдут в финал. Спустя несколько дней продюсер заявил о решении сделать из финального этапа конкурса реалити-шоу.Проект стартовал на YouTube 24 декабря. Максим Фадеев подготовил для участниц ряд испытаний. Каждый раз шоу будет покидать одна девушка, и в итоге станут известны имена трех новых участниц группы SEREBRO.