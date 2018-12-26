«По тундре, по железной дороге», поет Самбурская в тропическом лесу

Недавно Настасья Самбурская отправилась в теплые края, чтобы там отдохнуть от российского холода. Но даже в отъезде она не собирается забывать о своих поклонниках, специально для которых был выложен в Instagram очередной музыкальный пост.На этот раз Самбурская решила показать, как она распевается в тропическом лесу. А выбор песни пал на знаменитый тюремный хит позднесталинской эпохи под названием «По тундре». Для пущей правдивости исполнения актриса понизила голос так, что ей самой было смешно себя слушать.Многие фолловеры принялись смеяться следом за своей любимицей, и только особо язвительные хейтеры предположили, что этот смех обусловлен принятием спиртных напитков.