Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за отказ от грудного вскармливания

При этом Юля не скрывает, что из троих своих детей только первого сына Ролана кормила грудью, а новорожденный Баграт, как и его брат Эльдар, питается смесями из бутылочки.В своей публикации Салибекова назвала плюсы искусственного вскармливания, к которым отнесла раннее развитие иммунитета, прогнозирование режима дня, графика кормлений и сна, и некоторые другие аспекты.Однако приверженцы грудного вскармливания тут же встали на дыбы и назвали Юлию эгоисткой и безответственной матерью.Хейтеры назвали Салибекову ограниченной особой, которая просто не сумела правильно и вовремя активировать лактацию, и вместо этого стремится поскорее уходить из дома, и предположили, что Юля «».Более лояльные подписчики посчитали, что каждая мать решает самостоятельно, что лучше для ее ребенка и нужно действовать «».