Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за отказ от грудного вскармливания
Немногим более месяца назад экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова стала в третий раз матерью и часто делится своим опытом материнства в Сети. Но ее пост об искусственном вскармливании малышей вызвал волну негатива от подписчиков, которые пропагандируют грудное молоко.
При этом Юля не скрывает, что из троих своих детей только первого сына Ролана кормила грудью, а новорожденный Баграт, как и его брат Эльдар, питается смесями из бутылочки.
В своей публикации Салибекова назвала плюсы искусственного вскармливания, к которым отнесла раннее развитие иммунитета, прогнозирование режима дня, графика кормлений и сна, и некоторые другие аспекты.
Однако приверженцы грудного вскармливания тут же встали на дыбы и назвали Юлию эгоисткой и безответственной матерью.
Хейтеры назвали Салибекову ограниченной особой, которая просто не сумела правильно и вовремя активировать лактацию, и вместо этого стремится поскорее уходить из дома, и предположили, что Юля «целует и обнимает ребенка по режиму».
Более лояльные подписчики посчитали, что каждая мать решает самостоятельно, что лучше для ее ребенка и нужно действовать «конкретно по ситуации».
При этом Юля не скрывает, что из троих своих детей только первого сына Ролана кормила грудью, а новорожденный Баграт, как и его брат Эльдар, питается смесями из бутылочки.
В своей публикации Салибекова назвала плюсы искусственного вскармливания, к которым отнесла раннее развитие иммунитета, прогнозирование режима дня, графика кормлений и сна, и некоторые другие аспекты.
Однако приверженцы грудного вскармливания тут же встали на дыбы и назвали Юлию эгоисткой и безответственной матерью.
Хейтеры назвали Салибекову ограниченной особой, которая просто не сумела правильно и вовремя активировать лактацию, и вместо этого стремится поскорее уходить из дома, и предположили, что Юля «целует и обнимает ребенка по режиму».
Более лояльные подписчики посчитали, что каждая мать решает самостоятельно, что лучше для ее ребенка и нужно действовать «конкретно по ситуации».