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Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за отказ от грудного вскармливания

Немногим более месяца назад экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова стала в третий раз матерью и часто делится своим опытом материнства в Сети. Но ее пост об искусственном вскармливании малышей вызвал волну негатива от подписчиков, которые пропагандируют грудное молоко.

При этом Юля не скрывает, что из троих своих детей только первого сына Ролана кормила грудью, а новорожденный Баграт, как и его брат Эльдар, питается смесями из бутылочки.

Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за отказ от грудного вскармливания

В своей публикации Салибекова назвала плюсы искусственного вскармливания, к которым отнесла раннее развитие иммунитета, прогнозирование режима дня, графика кормлений и сна, и некоторые другие аспекты.

Однако приверженцы грудного вскармливания тут же встали на дыбы и назвали Юлию эгоисткой и безответственной матерью.

Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за отказ от грудного вскармливания

Хейтеры назвали Салибекову ограниченной особой, которая просто не сумела правильно и вовремя активировать лактацию, и вместо этого стремится поскорее уходить из дома, и предположили, что Юля «целует и обнимает ребенка по режиму».

Более лояльные подписчики посчитали, что каждая мать решает самостоятельно, что лучше для ее ребенка и нужно действовать «конкретно по ситуации».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:22

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