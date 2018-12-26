АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Нейросеть научилась распознавать страх человека по импульсам в мозге

Ученые из университетской клиники Балгрист в Швейцарии создали нейросеть, анализирующую данные МРТ об импульсах в головном мозге человека. Система распознавала у участников опытов страх перед возможной болью. Ранее подобные эксперименты не проводились.
Нейросеть научилась распознавать страх человека по импульсам в мозге

Исследования по использованию магниторезонансной томографии (МРТ) с участием искусственного интеллекта (ИИ) ранее не были востребованы. Проводимые другим способом эксперименты не являлись репрезентативными. В них добровольцы отвечали на вопросы, вслед за этим ученые делали выводы. При этом высоким был процент погрешности эксперимента, на него влияло плохое настроение человека или его физическое или эмоциональное состояние. Алгоритм искусственного интеллекта создали в ходе эксперимента. Волонтёрам показывали видеосюжеты со сценами жестокости и ролики нейтрального содержания, по МРТ анализировали реакцию гипоталамуса, таламуса и миндалевидного тела. Искусственный интеллект (ИИ), обрабатывая информацию, выделял характерные импульсы мозга каждого участника опыта при реагировании на тот или иной ролик.

Нейросеть с высокой долей вероятности определяла, ощущает человек страх или нет. Результаты исследования необходимы для более глубокого изучения взаимодействия ИИ с головным мозгом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит
Кирилл Сафонов оригинально поздравил жену Сашу
Нейросеть научилась распознавать страх человека
Звезда «Дома-2» Алеся Клочко призналась, что
Новая модель кроссовера Nissan Kicks получит
Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за
Опубликовано письмо Кеннеди, в котором он обещал
Ольга Рапунцель невзлюбила свою младшую сестру
Елизавета Боярская показала первое видео с
Илон Маск рассказал о материалах для марсианского
Первый испытательный полет топливозаправщика
Сын Андрея Макаревича "врезал" Андрею Малахову
Алёна Водонаева в своей книге рассказала о
Новый смартфон Elephone A6 Mini получит 1 Гб
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие
У России появятся гастрономические послы за
Алика Смехова показала архивную фотографию с
Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех
Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск
Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны
Дерматологи рассказали о том, как избежать
Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна
Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала
Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай
Ксения Собчак сделала новую стрижку и покрасилась
ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали
Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для
Александра Стриженова отметила совершеннолетие в
Загадочный смартфон Nokia с тройной камерой
Просмотреть все новости