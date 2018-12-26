Нейросеть научилась распознавать страх человека по импульсам в мозге





Исследования по использованию магниторезонансной томографии (МРТ) с участием искусственного интеллекта (ИИ) ранее не были востребованы. Проводимые другим способом эксперименты не являлись репрезентативными. В них добровольцы отвечали на вопросы, вслед за этим ученые делали выводы. При этом высоким был процент погрешности эксперимента, на него влияло плохое настроение человека или его физическое или эмоциональное состояние. Алгоритм искусственного интеллекта создали в ходе эксперимента. Волонтёрам показывали видеосюжеты со сценами жестокости и ролики нейтрального содержания, по МРТ анализировали реакцию гипоталамуса, таламуса и миндалевидного тела. Искусственный интеллект (ИИ), обрабатывая информацию, выделял характерные импульсы мозга каждого участника опыта при реагировании на тот или иной ролик.Нейросеть с высокой долей вероятности определяла, ощущает человек страх или нет. Результаты исследования необходимы для более глубокого изучения взаимодействия ИИ с головным мозгом.